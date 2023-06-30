ВИДЕО. «Лавандовая ночь» прошла в Пскове

23:50, 30 июня 2023, ПАИ

«Лавандовая ночь» прошла в Пскове сегодня, 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Перед публикой выступили музыканты ансамбля солистов «Камерата Псков» под руководством дирижёра Николая Хондзинского. Кроме того, на сцену вышла солистка Мариинского театра, сопрано Мария Баянкина.

«Назвать этот вечер прекрасным будет мало! <...> «Лавандовая ночь» вновь подарила нам удивительную встречу»,– отметили в ТКД.