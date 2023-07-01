День ветеранов боевых действий отмечается 1 июля в России

08:59, 01 июля 2023, ПАИ

1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий, который пока не имеет официального статуса. Как сообщает calend.ru, с 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

В 2009 году за установление дня памяти всех участников боевых действий, проходивших позже 1945 года (боевые действия в Афганистане и Чечне, во многих странах Латинской Америки, Азии и Африки), проголосовало более 3000 ветеранов. Они зафиксировали это в специальном документе и отправили обращение к Правительству РФ с просьбой об официальном учреждении такого дня. Однако данный вопрос пока не решён, поскольку, по мнению властей, подобный праздник уже существует – его функцию выполняет 15 февраля (День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества).

Несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам. В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к Вечному огню, к памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам.