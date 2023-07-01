Об опасном явлении предупредили псковичей в МЧС

09:08, 01 июля 2023, ПАИ

Об опасном явлении предупредили жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«С периода 14–17 часов местами, начиная с западных районов по Псковской области, ожидаются грозы, местами кратковременное усиление ветра: порывы 15–18 метров в секунду», – предупредили в МЧС.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру телефона 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.