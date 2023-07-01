Провал образовался в асфальте на улице Владимирской в Родине

09:31, 01 июля 2023, ПАИ

Часть асфальта и земли провалилась у забора автостоянки напротив Владимирской, 8 в Родине. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Спасибо, мы видели. Это ливнёвка так построена», – ответил в комментариях к публикации директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что провал образовался в асфальте на улице Белинского в Пскове.