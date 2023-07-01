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Общество

Провал образовался в асфальте на улице Владимирской в Родине

Часть асфальта и земли провалилась у забора автостоянки напротив Владимирской, 8 в Родине. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте»

«Спасибо, мы видели. Это ливнёвка так построена», – ответил в комментариях к публикации директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Ранее сообщалось, что провал образовался в асфальте на улице Белинского в Пскове. 

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