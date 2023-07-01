Провал образовался в асфальте на улице Владимирской в Родине
Часть асфальта и земли провалилась у забора автостоянки напротив Владимирской, 8 в Родине. Об этом сообщается в группе «Микрорайон «Родина» – Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».
«Спасибо, мы видели. Это ливнёвка так построена», – ответил в комментариях к публикации директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.
Ранее сообщалось, что провал образовался в асфальте на улице Белинского в Пскове.
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