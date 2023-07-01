Кабинеты медико-психологической помощи начнут работу в поликлиниках России

10:09, 01 июля 2023, ПАИ

Психологи начнут с 1 июля проводить приёмы пациентов в российских поликлиниках. Также посетить специалиста смогут и участники специальной военной операции. Новый порядок оказания такой помощи вступает в силу с 1 июля, пишет РИА Новости.

В октябре 2022 года Минздрав утвердил порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

В кабинете медико-психологической помощи будет осуществляться в том числе проведение клинико-психологического исследования; консультирование пациента, членов его семьи либо иных законных представителей по вопросам, связанным с имеющимся заболеванием, стрессовой ситуацией; участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения; мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача и образа жизни, способствующего поддержанию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.

Помимо этого, психологи в поликлиниках будут направлять лиц с признаками заболеваний на консультацию к врачам-специалистам, а лиц с признаками психических расстройств и расстройств поведения – в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь при психических расстройствах.

Согласно стандарту оснащения кабинета медико-психологического консультирования, там должны быть в том числе телевизор с большим экраном, музыкальный центр, видеотека и диктофон, а также набор материалов и оборудования для экспериментально-психологического исследования.