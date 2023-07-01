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Юбилейный выпуск прошёл в школе звонарей при псковском храме

10-й юбилейный выпуск состоялся в первой профессиональной школе звонарей в храме великомученика Димитрия Солунского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Документ об окончании школы звонарей выпускникам вручил руководитель и преподаватель школы Игнатий Шешуков вместе с настоятелем храма Димитрия Солунского иереем Александром Николаевым.

Отметим, что школа была открыта по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и при активном содействии настоятеля иерея Александра Николаева в сентябре 2018 года.

В епархии рассказали, что шесть новых выпускников теперь сами владеют необходимыми профессиональными приёмами и навыками канонических звонов для сопровождения богослужений в православных храмах.

«С Божьей помощью в добрый путь!», – пожелал выпускникам школы иерей Александр, поздравляя звонарей.

В епархии подчеркнули, что впервые пятеро из шести выпускников школы серьёзно намерены профессионально продолжить звонарскую практику в своих приходах в Пскове и на подворье Творожковского монастыря в Феофиловой пустыни Стругокрасненского района.

«Каждый выпуск звонарей уникален, но нынешний – десятый, меня просто потряс невероятным творческим потенциалом, который продемонстрировал абсолютно каждый ученик», – сказал преподаватель Игнатий Шешуков.

Выпускники продемонстрировали свои умения на первом концерте колокольных звонов в Доме причта.

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