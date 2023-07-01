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Культура

VI Бунинские чтения прошли в Себежском районе

VI Бунинские чтения прошли в библиотеке Себежского района 30 июня. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Литературные встречи в этом формате проходят один раз в два года. Первые состоялись в 2012 году, в год столетия пребывания Ивана Алексеевича Бунина на Псковской земле.

На мероприятие приехали гости из региона и других городов России, среди них: мастер художественного слова Марина Белоглазова, профессор кафедры филологии , коммуникаций и русского языка ПсковГУ Аида Разумовская, методист Российской национальной библиотеки Анна Степанова, председатель общественного объединения «Бунинское общество России» Дмитрий Минаев, представители школьных музеев, студенты.

От имени главы Себежского района приветственный адрес зачитала Надежда Вахта. Слова благодарности с родины Ивана Бунина озвучил Дмитрий Минаев. Также к участникам мероприятия обратилась директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.

По традиции Бунинские чтения в Себеже завершились посещением усадьбы Марии Миловидовой в деревне Сутоки, в которой гостил писатель.

Отметим, что летом 1912 года в Себежском уезде по приглашению поэта Александра Сергеевича Черемнова в усадьбе его покровительницы Марии Павловны Миловидовой жил и творил Иван Алексеевич Бунин, ставший в 1933 году первым из россиян Нобелевским лауреатом по литературе. Александр Черемнов с Марией Миловидовой в декабре 1911 года были на острове Капри, где они и познакомились с Иваном Буниным. По их приглашению Иван Алексеевич с супругой и племянником летом гостили в Клеевке Себежского уезда (сейчас деревня Сутоки). Здесь писатель жил и работал. Тут же были созданы стихотворения и два прозаических произведения.

Инициативу краеведа Натана Феликсовича Левина по проведению Бунинских чтений поддержала Псковская областная универсальная научная библиотека. С тех пор на Псковской земле собираются почитатели и исследователи творчества Бунина. 

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