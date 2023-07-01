Игорь Иванов: День кооперации напоминает нам о силе объединения и коллективного действия

11:04, 01 июля 2023, ПАИ

С Международным днём кооперации от имени всего профсоюзного движения региона поздравил жителей области председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе олбсовпрофа.

«Этот день является символом солидарности, сотрудничества и совместной работы во имя достижения общих целей, – сообщил в поздравлении Игорь Иванов. – День кооперации напоминает нам о силе объединения и коллективного действия. В современном мире, где сложно преодолеть все вызовы, перед нами стоит задача работать вместе, чтобы преодолеть любые преграды».

Председатель Псковского облсовпрофа выразил благодарность работникам потребкооперации за активное участие в общественной жизни и вклад в развитие кооперативного движения. «Ваше стремление к справедливости, равенству и лучшей жизни для всех работников заслуживает восхищения и поддержки», – отметил Игорь Иванов.

Он добавил, что День кооперации – это также прекрасный повод отметить достижения профсоюзной команды. По его словам, взаимодействие и солидарность помогли профсоюзам достичь значительных успехов в сфере защиты трудовых прав и улучшения условий труда.

«Пусть этот день станет новым витком нашего сотрудничества, вдохновляющим на новые свершения и достижение великих высот. Вместе мы сможем добиться еще большего и создать благоприятную среду для всех работников нашей области», – заявил Игорь Иванов.