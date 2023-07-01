Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов: Принципы потребкооперации позволяют сплотить людей общим делом

Работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с Международным днём кооперативов поздравил от имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов и себя лично спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сельскохозяйственная потребительская кооперация входит в основы устойчивого развития сельских территорий. Это эффективный инструмент вовлечения населения в экономическую деятельность, увеличения вклада личных подсобных хозяйств в аграрное производство и в целом повышения качества жизни на селе», – отметил Александр Котов.

Спикер Собрания подчеркнул, что история потребительской кооперации насчитывает 200 лет, но её потенциал не исчерпан до сих пор. «Заложенные в кооперативном движении принципы позволяют сплотить проживающих на одной территории людей общим делом и в личных, и в общественных интересах, создать дополнительный комфорт, сохранив при этом сельский уклад жизни», – обратил внимание председатель Собрания.

Он также поблагодарил Псковский облпотребсоюз за партнёрство с региональной властью и органами местного самоуправления в решении социально-экономических вопросов. «С профессиональным праздником! Здоровья, успехов, благополучия и расширения сфер деятельности во благо жителей Псковской области!» – заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 июля 2023

Александр Котов: Принципы потребкооперации позволяют сплотить людей общим делом
01 июля 2023

Игорь Иванов: День кооперации напоминает нам о силе объединения и коллективного действия
01 июля 2023

Юбилейный выпуск прошёл в школе звонарей при псковском храме

01 июля 2023

Кабинеты медико-психологической помощи начнут работу в поликлиниках России
01 июля 2023

Провал образовался в асфальте на улице Владимирской в Родине
01 июля 2023

Об опасном явлении предупредили псковичей в МЧС
30 июня 2023

Итоги летней школы профильных психолого-педагогических классов подвели в Пскове
30 июня 2023

Памятный знак установили на Кургане Дружбы в Себежском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...