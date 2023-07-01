Александр Котов: Принципы потребкооперации позволяют сплотить людей общим делом

11:32, 01 июля 2023, ПАИ

Работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области с Международным днём кооперативов поздравил от имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов и себя лично спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Сельскохозяйственная потребительская кооперация входит в основы устойчивого развития сельских территорий. Это эффективный инструмент вовлечения населения в экономическую деятельность, увеличения вклада личных подсобных хозяйств в аграрное производство и в целом повышения качества жизни на селе», – отметил Александр Котов.

Спикер Собрания подчеркнул, что история потребительской кооперации насчитывает 200 лет, но её потенциал не исчерпан до сих пор. «Заложенные в кооперативном движении принципы позволяют сплотить проживающих на одной территории людей общим делом и в личных, и в общественных интересах, создать дополнительный комфорт, сохранив при этом сельский уклад жизни», – обратил внимание председатель Собрания.

Он также поблагодарил Псковский облпотребсоюз за партнёрство с региональной властью и органами местного самоуправления в решении социально-экономических вопросов. «С профессиональным праздником! Здоровья, успехов, благополучия и расширения сфер деятельности во благо жителей Псковской области!» – заключил Александр Котов.