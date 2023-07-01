Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове с 3 по 7 июля

13:39, 01 июля 2023, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в Пскове с 3 по 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Псковскую область на соревнованиях будут представлять:

Егор Орлов – 71 кг (Псков),

Артур Кулаков – 71 кг (Псков),

Эльми Зиядзаде – 80 кг (Псков),

Мурат Юлдашев – 92 кг (Псков),

Сергей Егоров – свыше 92 кг (Великие Луки),

Лидия Шутова – 57 кг (Псков).

«Желаю каждому спортсмену уверенной победы на соревнованиях! При нынешней конкуренции поединки будут очень интересными, ведь популяризация бокса в 2023 году достигает самой высокой отметки, и количество занимающихся боксом становится всё больше!» – отметил помощник креативного директора Федерации бокса России и пресс- секретарь дирекции ФБР в СЗФО Олег Лаптев.