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Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове с 3 по 7 июля

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в Пскове с 3 по 7 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Псковскую область на соревнованиях будут представлять:

  • Егор Орлов – 71 кг (Псков),
  • Артур Кулаков – 71 кг (Псков),
  • Эльми Зиядзаде – 80 кг (Псков),
  • Мурат Юлдашев – 92 кг (Псков),
  • Сергей Егоров – свыше 92 кг (Великие Луки),
  • Лидия Шутова – 57 кг (Псков).

«Желаю каждому спортсмену уверенной победы на соревнованиях! При нынешней конкуренции поединки будут очень интересными, ведь популяризация бокса в 2023 году достигает самой высокой отметки, и количество занимающихся боксом становится всё больше!» – отметил помощник креативного директора Федерации бокса России и пресс- секретарь дирекции ФБР в СЗФО Олег Лаптев.

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