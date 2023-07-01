Фестиваль исторической реконструкции открылся в Пскове

13:11, 01 июля 2023, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» открылся в Кремле Пскова сегодня, 1 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Участников на торжественном открытии поприветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, директор Молодёжного центра города Пскова Виктор Рулёв и заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

На фестивале представлено большое количество площадок с мастер-классами, гостей ожидает выступление коллектива «Вольный ветер», бои реконструкторов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, исторические средневековые бои и «Битва троек», выступление детского ансамбля старинной музыки «Вереск», показательные поединки копейщиков и финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта.