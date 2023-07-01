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Общество

Более 70 жителей Псковской области покусали клещи за неделю

77 человек, в том числе 20 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 26 по 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Фото ПАИ

Наибольшее количество обращений – в Пскове (15 случаев) и в Великих Луках (9 случаев). Следующими идут Дновский (7 случаев) и Опочецкий районы (6 случаев). Пять обращений зарегистрировано в Невельском и Усвятском районах, четыре – в Печорском, три – в Порховском, Псковском, Себежском, два – в Дедовичском, Красногородском, Новоржевском, Островском, Плюсском, Пушкиногорском, один – в Великолукском, Гдовском, Локнянском, Новосокольническом, Струго-Красненском районах. Ни одного случая не зарегистрировали в Бежаницком, Куньинском, Палкинском, Пустошкинском и Пыталовском районах.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2023 году зарегистрировали 26 марта (в 2022 году – 31 марта). По состоянию на 30.06.2023 в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1422 человек) снизилось на 32,5 %, количество детей (383 человека) снизилось на 30,3 %. За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1409 человек, в том числе 384 – дети.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

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