Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 3 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, днём местами порывистый.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +17 до +22.
Атмосферное давление будет низким.
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