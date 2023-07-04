Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 3 июля

07:25, 03 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, днём местами порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +17 до +22.

Атмосферное давление будет низким.