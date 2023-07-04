Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт развенчал популярный миф о вредном продукте

Некоторым необходимым человеку продуктам питания присваивают отрицательные свойства, говоря об их вреде здоровью, рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Она напомнила о мифе про вред жиров. Елена Мясникова уточнила, что многие люди исключают их из питания, опасаясь холестерина и снижая калорийность рациона в борьбе с лишними килограммами.

«Тем не менее жиры как растительного, так и животного происхождения крайне необходимы для нормального функционирования организма человека», — сказала Елена Мясникова, пишет агентство «Прайм».

Известно, что потребление жиров для взрослых людей должно составлять не более 30% от калорийности суточного рациона, а физиологическая потребность в жирах — от 72 до 127 граммов в сутки для мужчин и от 57 до 100 — для женщин.

Сливочное масло давно записали во вредные продукты из-за высокой калорийности и холестерина, а на просторах интернета можно прочитать о том, что в нем содержатся трансжиры.

«Последнее утверждение — совершенно ошибочное! Да и с первыми двумя можно поспорить», — считает специалист.

Калорийность сливочного масла действительно высокая — 662-748 ккал, и употреблять его в больших количествах неразумно. Но пять-десять граммов сливочного масла в день принесет организму только пользу, поскольку в молочном жире содержатся незаменимые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые повышают уровень «хорошего» холестерина в рационе. А он организму человека необходим, поскольку регулирует проницаемость мембран клеток и участвует в синтезе гормонов.

Белок казеин, содержащийся в масле, достаточно долго переваривается, обеспечивает организм необходимыми аминокислотами и надолго придает чувство сытости. Кальций регулирует обменные процессы в организме, а вместе с фосфором обеспечивает прочность костей, ногтей, волос и зубов. Магний необходим не только для костной и мышечной ткани, но и для правильного функционирования нервной системы, разъяснила эксперт.

Содержащиеся в сливочном масле витамины также имеют важное значение. Витамин А выполняет роль антиоксиданта, а D поддерживает здоровье иммунной и нервной систем, регулирует уровень инсулина, необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так что сливочное масло «реабилитировано», считает Елена Мясникова.

Особое значение для организма человека имеют незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые не только являются структурными элементами клеточных мембран, но и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды, способствуют профилактике атеросклероза.

Значительное количество ПНЖК содержится в растительных маслах, а источником ПНЖК омега-6 в большей степени является подсолнечное масло. Подсолнечное масло богато витамином Е, необходимым для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток. Содержащиеся в нем фитостеролы снижают уровень «плохого» холестерина в организме человека, способствуя уменьшению риска возникновения инсультов и инфарктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...