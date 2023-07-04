Эксперт развенчал популярный миф о вредном продукте

08:21, 03 июля 2023, ПАИ

Некоторым необходимым человеку продуктам питания присваивают отрицательные свойства, говоря об их вреде здоровью, рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Она напомнила о мифе про вред жиров. Елена Мясникова уточнила, что многие люди исключают их из питания, опасаясь холестерина и снижая калорийность рациона в борьбе с лишними килограммами.

«Тем не менее жиры как растительного, так и животного происхождения крайне необходимы для нормального функционирования организма человека», — сказала Елена Мясникова, пишет агентство «Прайм».

Известно, что потребление жиров для взрослых людей должно составлять не более 30% от калорийности суточного рациона, а физиологическая потребность в жирах — от 72 до 127 граммов в сутки для мужчин и от 57 до 100 — для женщин.

Сливочное масло давно записали во вредные продукты из-за высокой калорийности и холестерина, а на просторах интернета можно прочитать о том, что в нем содержатся трансжиры.

«Последнее утверждение — совершенно ошибочное! Да и с первыми двумя можно поспорить», — считает специалист.

Калорийность сливочного масла действительно высокая — 662-748 ккал, и употреблять его в больших количествах неразумно. Но пять-десять граммов сливочного масла в день принесет организму только пользу, поскольку в молочном жире содержатся незаменимые моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые повышают уровень «хорошего» холестерина в рационе. А он организму человека необходим, поскольку регулирует проницаемость мембран клеток и участвует в синтезе гормонов.

Белок казеин, содержащийся в масле, достаточно долго переваривается, обеспечивает организм необходимыми аминокислотами и надолго придает чувство сытости. Кальций регулирует обменные процессы в организме, а вместе с фосфором обеспечивает прочность костей, ногтей, волос и зубов. Магний необходим не только для костной и мышечной ткани, но и для правильного функционирования нервной системы, разъяснила эксперт.

Содержащиеся в сливочном масле витамины также имеют важное значение. Витамин А выполняет роль антиоксиданта, а D поддерживает здоровье иммунной и нервной систем, регулирует уровень инсулина, необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Так что сливочное масло «реабилитировано», считает Елена Мясникова.

Особое значение для организма человека имеют незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые не только являются структурными элементами клеточных мембран, но и обеспечивают нормальное развитие и адаптацию организма человека к неблагоприятным факторам окружающей среды, способствуют профилактике атеросклероза.

Значительное количество ПНЖК содержится в растительных маслах, а источником ПНЖК омега-6 в большей степени является подсолнечное масло. Подсолнечное масло богато витамином Е, необходимым для укрепления сердечно-сосудистой системы и для замедления процесса старения клеток. Содержащиеся в нем фитостеролы снижают уровень «плохого» холестерина в организме человека, способствуя уменьшению риска возникновения инсультов и инфарктов.