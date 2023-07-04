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Мефодий Перепелятник наступил по народному календарю

Мефодий Перепелятник наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в III-IV веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период лёгкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепёлку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего. Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост.

Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днём на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар. Существовали и другие приметы — о погоде. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти ещё 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетёт паутину — погода будет сухой и ясной.

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