Большинство псковичей не готовы оплачивать товары по биометрии – опрос

09:24, 03 июля 2023, ПАИ

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, 8 из 10 псковичей пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 10% псковичей, тогда как 8 из 10 опрошенных (82%) к этому пока не готовы. В числе их аргументов – неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься – и чья-то покупка пройдет за твой счет», – объясняют респонденты.

О неготовности совершения покупок по системе биометрической оплаты мужчины говорят чаще женщин (85% против 80%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (85%).