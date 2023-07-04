В Минкультуры отметили активное развитие регионального кинематографа

11:58, 03 июля 2023, ПАИ

В ближайшие несколько лет региональное кино в России переживёт всплеск активности, заявил глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко в интервью газете «Известия».

«Якутия стала прекрасным, замечательным примером развития регионального кино. В дальнейшем мы, на примере Якутии, увидели развитие кинематографа в Калининграде, Перми, Свердловской области... За ближайшие два-три года мы увидим взрыв регионального кино, в хорошем смысле. Это развитие нашего кинематографа», — сказал Дмитрий Давиденко.

Он отметил, что на кинофорум фонда поддержки регионального кино «Новый вектор», который проходил в Калининграде с 28 июня по 1 июля, приехало около 200 человек из более чем 40 регионов РФ, а также зарубежные коллеги из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Италии и Ирана.

В программу кинофестиваля вошли картины из Бурятии, Хакасии, Татарстана, Башкортостана, Алтая, Карачаево-Черкесии. Ведущий научный сотрудник ВГИКа и член отборочной комиссии Международного фестиваля мусульманского кино в Казани Нина Кочеляева отметила качество выбранного для кинопрограммы форума контента.

Однако недостаток кинооборудования вкупе с критическим количеством кадров второго звена тормозит съёмочный процесс — об этом говорят не только эксперты, но и сами кинематографисты, а также региональные власти.

Напомним, что в Пскове с 7 по 9 июля пройдёт IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». В этом году организаторы фестиваля подготовили для зрителей кинокартины отечественного и зарубежного производства. Узнать главные новости кинофестиваля можно в специальном сюжете ПАИ здесь.