62-ю годовщину со дня образования отметили в колонии под Островом

10:30, 03 июля 2023, ПАИ

62-ю годовщину со дня образования учреждения отметили в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области. Датой основания колонии является 1961 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«За это время пройден длинный путь становления и развития, накоплен большой профессиональный опыт», – отметили в УФСИН.

В честь этого события в актовом зале состоялось торжественное собрание. С поздравительным словом выступил начальник ИК-2 Игорь Гудков. Он пожелал личному составу и ветеранам крепкого здоровья, успехов в службе, а учреждению – дальнейшего процветания, отметив, что только благодаря сплоченности коллектива удаётся на должном уровне исполнять поставленные служебные задачи.

Далее прошла церемония награждения. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды и благодарности за достижение высоких профессиональных результатов. Отдельными наградами отметили тех, кто стоял у истоков образования учреждения.