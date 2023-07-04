Освещение установят на четырёх участках федеральной дороги в Псковской области

12:15, 04 июля 2023, ПАИ

Стационарное электрическое освещение установят на нескольких участках автомобильной дороги А-122 в Псковской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Освещение планируется обустроить в следующих местах:

на участке км 607+985 – км 608+289 автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, Псковская область;

на участке км 619+305 – км 619+654 автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, Псковская область;

на участке км 628+894 – км 629+242 автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, Псковская область;

на участке км 655+697 – км 656+240 автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, Псковская область.

Освещение будут устанавливать в рамках работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках статьи расходов по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года. На работы планируется потратить около 44,5 млн рублей.