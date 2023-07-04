Две дороги частично отремонтируют в Великих Луках к сентябрю

11:12, 04 июля 2023, ПАИ

Участки двух дорог отремонтируют в Великих Луках до 31 августа. Информация о поиске подрядчика размещена на портале госзакупок.

В частности, планируется выполнить ремонт левой стороны Октябрьского проспекта (от проспекта Гагарина до улицы Мурманской) и левой стороны улицы Жукова (от Дворецкой до Стадионной).

Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 5 июля. Максимальная цена контракта – 7,6 млн рублей.