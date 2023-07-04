Александр Котов: Псковских автоинспекторов отличает компетентность, добросовестность и ответственность

10:23, 03 июля 2023, ПАИ

Работников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области поздравил с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов и себя лично спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Безопасность на дорогах касается всех и каждого – это составная часть общественной безопасности и одновременно личной защищённости граждан. Обеспечить порядок на дорогах призвана Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Деятельность сотрудников ГИБДД многопланова – от регистрации транспортных средств до предотвращения преступлений, но ключевая задача ведомства связана с сохранением жизни и здоровья всех участников дорожного движения», – подчеркнул он.

Александр Котов обратил внимание, что псковских автоинспекторов отличает компетентность, добросовестность и ответственность. «Целенаправленная системная работа по снижению аварийности на дорогах приносит плоды – наблюдается тенденция к снижению количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах области», – отметил спикер Собрания и добавил, что уверен в том, что Госавтоинспекция во взаимодействии с органами власти, общественными организациями и, самое главное, водителями и пешеходами и впредь будет делать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

«Благодарю сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области за добросовестную службу и верность профессии. Здоровья, благополучия и успешного решения всех поставленных задач!» – заключил Александр Котов.