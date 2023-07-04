Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове

11:26, 03 июля 2023, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 30 июня на объездной дороге «Северный обход» полицейские остановили для проверки ВАЗ-2106. Выяснилось, что за рулём легковушки находился 31-летний нетрезвый житель Псковского района.

А ночью 2 июля в Пскове на улице Юбилейной на автомобиле ГАЗ-3110 ехал 19-летний молодой человек. Водитель «Волги» также был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.