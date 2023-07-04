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Общество

Операция «Быт» проходит в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Быт» проходит в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 1 по 10 июля полиция во взаимодействии с другими ведомствами проведёт комплекс мероприятий. Цель операции – выявление преступлений и правонарушений, предупреждение тяжких преступлений против личности, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, установление граждан, проживающих без регистрации и не имеющих определённого места жительства.

Также будет осуществляться контроль за поведением лиц, состоящих на профилактических учётах в территориальных ОМВД России, проверка условий и законности хранения огнестрельного оружия по месту жительства владельцев, в отношении которых имеются сведения о совершении ими правонарушений в быту.

«Особого внимания к себе требуют несовершеннолетние правонарушители и неблагополучные семьи. В ходе операции будут отрабатываться жилища притонного характера, а также приниматься меры по выявлению наркопритонов», – отметили в пресс-службе.

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