Дожди и до +25 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 июля

11:04, 03 июля 2023, ПАИ

Дожди и до +25 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, а днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.