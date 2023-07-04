Дожди и до +25 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 июля
Дожди и до +25 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На территории региона ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, а днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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