Туристский слёт учащихся Союзного государства пройдёт в Псковской области в июле

11:11, 03 июля 2023, ПАИ

Туристский слёт учащихся Союзного государства, в котором примут участие более 500 обучающихся из России и Белоруссии, пройдёт в Псковской области с 12 по 17 июля. Об этом сообщается в группе Министерства просвещения России в соцсети «ВКонтакте».

В Минпросвещения отметили, что в туристском слёте учащихся Союзного государства примут участие 28 команд из России и семь команд из Белоруссии. Это победители или призёры региональных туристских слётов и соревнований.

Россию представят команды из Адыгеи, Крыма, Марий Эл, Удмуртии, Красноярского, Пермского и Хабаровского краёв, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Томской и Кемеровской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Белоруссию представят команды всех регионов страны: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей и Минска. В каждую команду входят десять учащихся от 14 до 17 лет, руководитель команды и его заместитель.

В рамках слёта ребята примут участие в соревнованиях по ориентированию на местности, в пешеходной эстафете «Спортивная орбита» и состязании «Забег». Они пройдут контрольно-туристским маршрутом «Движение – жизнь». Для участников слёта проведут конкурс «Туристские навыки», конкурс краеведов, конкурс представления команд «Союз добра» и конкурс туристских газет «Симфония творчества».

Победителей и призёров соревнований и конкурсов слёта наградят дипломами, кубками, памятными призами и медалями.