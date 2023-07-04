Таблет-питание планируют ввести в Псковской инфекционной больнице

10:56, 03 июля 2023, ПАИ

Таблет-питание для кормления пациентов планируют ввести на постоянной основе в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

«Целый месяц мы использовали индивидуальные термоподносы и ланч-боксы для доставки еды в инфекционные палаты. В результате проверки таблет-питание было признано эффективным, поскольку имеет ряд преимуществ», – отметили в больнице.

Там подчеркнули, что термоподносы очень вместительные. Они предусматривают пять изолированных отсеков для подачи холодных и горячих блюд.

«В них горячая еда может сохранять свою оптимальную температуру до двух часов. Именно поэтому мы планируем ввести таблет-питание для кормления пациентов на постоянной основе. Уже подбирается самый оптимальный вариант термоподносов. Важно, чтобы они были компактны для размещения в передаточных шлюзах в условиях мельцеровских боксов для поддержания санитарно-эпидемиологического режима, а также хорошо сохраняли температуру пищи», – заключили в больнице.