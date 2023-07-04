Более 1 трлн рублей направят на финансирование амбулаторного звена в России в 2023 году

11:18, 03 июля 2023, ПАИ

Более 1 трлн рублей планируется направить на обеспечение амбулаторного звена здравоохранения в России в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илью Баланина.

«Одним из приоритетных для сферы здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования направлений в последние годы является финансирование амбулаторного звена, на эти цели в 2023 году планируется направить более 1 трлн рублей, или 39 % от общего объёма финансирования», – сказал Илья Баланин.

Он также отметил, что увеличение финансирования говорит о важности здорового образа жизни.

«По сравнению с 2021 годом в течение трёх лет увеличение расходов на амбулаторное звено составит 25 %», – подчеркнул глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На данный момент ведомство работает над тем, чтобы система ОМС не только покрывала лечение заболеваний, но и стимулировала граждан к заботе о здоровье.