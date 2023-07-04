Воскресные рейсы из Пскова в Калининград и Минеральные Воды отменены до 30 июля

13:24, 03 июля 2023, ПАИ

До 30 июля отменяется воскресный рейс Минеральные Воды – Псков – Калининград – Псков – Минеральные Воды. Об этом сообщается на сайте Псковского международного аэропорта.

Действующими в это время остаются рейсы по средам и субботам. Так, авиарейс А4 605 Минеральные Воды – Псков – Калининград вылетает из Минеральных Вод в 8:35 по местному времени, приземляется в Пскове в 12:40, затем самолёт вылетает из Пскова в 13:40 и прибывает в Калининград в 14:35.

Обратный рейс А4 606 вылетает из Калининграда в 15:35 по местному времени, приземляется в Пскове в 18:35. Затем самолёт вылетает из Пскова в 19:35 и приземляется в Минеральных Водах в 23:35.