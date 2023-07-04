Псковские сотрудники МЧС спасли провалившегося в люк котёнка

11:30, 03 июля 2023, ПАИ

Упавшего в канализационный люк котёнка спасли псковские сотрудники МЧС в микрорайоне Овсище. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«На место происшествия приехали сотрудники МЧС и вызволили котёнка из канализации. Огромное спасибо спасателям за чуткость и понимание, в этой профессии нет случайных людей. Есть только герои. И не важно, чью жизнь спасать. Спасибо, что вы есть, ребята!» – говорится в сообщении.

Котёнок оказался диким, поэтому его отпустили в подвал.