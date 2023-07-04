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Спорт

Великолучанин завоевал серебро в велосипедной гонке в Италии

Студент первого курса Великолукской государственной академии физической культуры Виктор Бугаенко завоевал серебро в индивидуальной гонке преследования среди гонщиков до 23 лет на 6 Giorni Delle Rose — традиционной трековой гонке, проходящей на открытом велодроме в Италии. Об этом сообщается на сайте «Велодейли.ру».

Великолучанин проехал 4000 метров за четыре минуты и 26,728 секунды. Его соперник за первое место – Никколо – сделал это за четыре минуты и 25,046 секунды.

Ранее Виктор Бугаенко стал серебряным призёром в скрэтче, уступив итальянцу Франческо Ламону.

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