В псковской Госавтоинспекции отметили годовщину образования службы

16:31, 03 июля 2023, ПАИ

Сегодня в областном управлении Госавтоинспекции прошло торжественное мероприятие, посвящённое 87-й годовщине образования службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов от имени руководства УМВД и себя лично поздравил сотрудников, членов их семей, ветеранов с этим праздником.

«Всегда оставайтесь верными долгу и выбранной профессии, в любой ситуации помните о главном – о людях, на страже законных интересов которых мы стоим», – подчеркнул он.

На торжественной церемонии в честь праздника состоялось объявление приказов о награждении, поощрении сотрудников и ветеранов. Награды собравшимся вручил Сергей Семёнов. Нагрудные знаки «За отличную службу в МВД» вручили майору полиции Наталье Кузьмичевой, майору полиции Артуру Ляшу, капитану полиции Светлане Полуектовой.

За выполнение особо сложных и важных задач, достижение высоких показателей в служебной деятельности, личную инициативу и примерность, проявленные при выполнении служебного долга, почётной грамотой УМВД России по Псковской области наградили капитана полиции Виталия Соловьёва, старшего лейтенанта полиции Татьяну Васильеву, старшего лейтенанта полиции Александра Кизякова.

Благодарности получили лейтенанты полиции Мария Абрамова, Кристина Евдокимова, Станислав Фёдоров, Сергей Малинин, Светлана Алексеева и Марина Никанорова.

«Уважаемые коллеги! Прошу вас передать слова благодарности членам ваших семей. Спасибо им за понимание и верность, за их каждодневную поддержку и заботу! В этот праздничный день желаю личному составу, нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!» – заключил Сергей Семёнов.