До 20 июля продлевается ограничение движения по одной полосе улицы Кузнецкой в Пскове

11:26, 03 июля 2023, ПАИ

До 20 июля продлевается ограничение движения автотранспорта по одной полосе улицы Кузнецкой на участке от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого в связи с проведением дорожных работ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда», - говорится в сообщении администрации.