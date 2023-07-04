Восемь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

11:32, 03 июля 2023, ПАИ

С 24 по 30 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено девять административных правонарушений, изъято восемь единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.