Пожар случился из-за грозы в Порховском районе

12:56, 03 июля 2023, ПАИ

Удар молнии стал причиной пожара в деревне Кузово Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

1 июля в 13:20 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в деревне. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части № 25 на двух автоцистернах в составе пяти человек. Для тушения возгорания специалисты подали два ствола «Б» от автоцистерны. Также воду подвозили от пожарного водоёма. Огонь уничтожил бесхозное строение.

В связи с этим псковичам напомнили, как вести себя дома во время грозы.

«Закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь или камин, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление», – отметили в МЧС и добавили, что от разговора по телефону во время грозы нужно отказаться.

Помимо этого, во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, а также нельзя стоять рядом с окном. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы. «Так вы убережете от непредвиденных проблем свою технику и своё здоровье», – заключили в ведомстве.