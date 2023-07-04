«Купальский вечерок в Вечаше» состоится 8 июля

16:16, 03 июля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на театрализованную программу «Купальский вечерок в Вечаше», которая состоится 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова и Дом культуры Плюсского района приглашают взрослых, семьи с детьми и молодёжь погрузиться в атмосферу древнего славянского праздника молодости и любви, узнать о силе целебных трав, научиться плести купальские венки, посоревноваться в прыжках через костёр, поиграть в старинные игры и погадать. Начало праздника в 16:00.

«Говорят, в купальские вечера в вечашском парке можно отыскать цветущий папоротник, охраняемый русалками да ведьмами и скрывающий несметные сокровища. Найдутся ли среди участников театрализованной программы смельчаки, которые отправятся на поиски папоротника?» – бросают вызов организаторы.

Отметим, организаторы рекомендуют женщинам прийти на программу в длинных светлых платьях, чтобы создать атмосферу настоящего купальского праздника. Лучший образ получит подарок.

Телефоны для справок: 8 (811) 332-12-53, 8 (811) 332-15-53.