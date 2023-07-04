Начался запуск самой мощной котельной Пскова

12:15, 03 июля 2023, ПАИ

Постепенный запуск котельной Северо-Восточного промышленного узла (СВПУ) начался в Пскове сегодня, 3 июля, с 8:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 8:00 Псковские тепловые сети начали постепенный запуск котельной СВПУ, которая обеспечивает горячей водой Запсковье, Любятово и Центр. Ориентировочно во второй половине дня горячая вода начнёт поступать к потребителям, говорится в сообщении.

«Все глобальные работы, которые могли повлиять на подачу горячей воды, завершены, ревизия котельного оборудования произведена, запуск прошёл в штатном режиме. Теперь все зависит от грамотной и слаженной работы управляющих организаций, которые должны провести работы на внутридомовых сетях и подготовить их к приёму ресурса», – добавили в пресс-службе.