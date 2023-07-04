Сборная ПсковГУ принимает участие во Всероссийском фестивале ГТО

12:41, 03 июля 2023, ПАИ

Сборная студентов ПсковГУ представляет Псковскую область на Всероссийском фестивале ГТО в Ханты-Мансийске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам первого соревновательного дня студенты заняли все призовые места в поднимании туловища за одну минуту. Первым стал Никита Тюльков (82 раза), второе место у Альберта Злобина (77 раз) и третье место у Олега Леонтьева (75 раз). В прыжках в длину с места (три метра) лидером стал Илья Миронов.

В личном первенстве по сумме четырёх выполненных упражнений пятое место занял Альберт Злобин, шестое – Олег Леонтьев. В командном первенстве сборная ПсковГУ заняла десятую позицию из 39.

Дальше спортсменам предстоит показать свои способности в стрельбе, подтягиваниях, отжиманиях и беге на короткие и длинные дистанции.

«Все ребята молодцы! Стараются выполнять упражнения достойно, проявляют волевые качества, показывают свой хороший спортивный уровень», – отметил доцент кафедры физической культуры и здоровьесбережения ПсковГУ Геннадий Ранцев.

Напомним, что IV Всероссийский фестиваль ГТО среди студентов проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июля. В нём принимают участие 320 студентов в возрасте от 18 до 24 лет. Всего за победу борются 40 команд.