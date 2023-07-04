«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2024 года

16:58, 03 июля 2023, ПАИ

Печатные издания на первое полугодие 2024 года по ценам предыдущего периода смогут выписать клиенты «Почты России» с 1 июля по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В акции участвуют 1582 издания, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте, в мобильном приложении «Почты России», во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет несколько минут.

Клиенты «Почты России» также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.