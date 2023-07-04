Архив: Псковичей нанимали на строительство Зимнего дворца в Санкт-Петербурге

12:42, 03 июля 2023, ПАИ

Строительство известного Зимнего дворца в Санкт-Петербурге началось в 1754 году. Велось оно независимо от погодных условий, даже зимой. Двор в это время проживал во временном деревянном дворце. Завершились работы лишь к 1762 году. В Государственном архиве Псковской области обнародовали документ, подтверждающий, что в строительстве дворца принимали участие и псковичи.

Всего на стройку было привлечено около 4000 человек из разных губерний. В фондах Государственного архива Псковской области хранится Рапорт Псковской провинциальной канцелярии о наборе рабочих для строительства Зимнего каменного дома в Санкт-Петербурге. Датирован документ 3 апреля 1761 года.

В 1761 году особый запрос был на каменщиков и печников. Отправляемым на стройку выдавали по 3 рубля, добираться им следовало самостоятельно. Но при этом обозначались сроки, к которым следовало прибыть в Санкт-Петербург.