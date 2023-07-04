Великолучан просят ограничить парковку транспорта на некоторых улицах

15:22, 03 июля 2023, ПАИ

Ограничить парковку автотранспортных средств на некоторых улицах просят жителей и гостей Великих Лук в связи с работами по ручной уборке парковочных карманов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Работы пройдут на следующих территориях:

3 июля:

– на улице Дружбы у домов № 4, № 21, строение 1, № 31, № 37.

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5 июля:

– на улице Вокзальной у дома № 7, а также у сквера на пересечении улиц Гражданской и Вокзальной;

– на улице Гражданской у дома № 9д и у храма.

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7 июля:

– на проспекте Гагарина у домов № 14, № 15/2, № 17, № 50, № 118, № 137 и у пешеходного моста через железнодорожные пути.

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10 июля:

– на проспекте Ленина у здания ОГИБДД отдела МВД России по городу Великие Луки;

– на набережной Новослободской у дома № 10 и рядом с заводом «Лесхозмаш»;

– на улице Новосокольнической у дома № 1;

– на улице Дворецкой (участок от улицы Ставского до улицы М. Жукова).

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14 июля:

– на улице Ставского (участок от улицы Дворецкой до улицы Стадионной);

– на улице Горицкой у дома № 18;

– на улице Тимирязева у дома № 2;

– на площади Юбилейной у дома № 4.