Великолучан просят ограничить парковку транспорта на некоторых улицах
Ограничить парковку автотранспортных средств на некоторых улицах просят жителей и гостей Великих Лук в связи с работами по ручной уборке парковочных карманов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
Работы пройдут на следующих территориях:
3 июля:
– на улице Дружбы у домов № 4, № 21, строение 1, № 31, № 37.
5 июля:
– на улице Вокзальной у дома № 7, а также у сквера на пересечении улиц Гражданской и Вокзальной;
– на улице Гражданской у дома № 9д и у храма.
7 июля:
– на проспекте Гагарина у домов № 14, № 15/2, № 17, № 50, № 118, № 137 и у пешеходного моста через железнодорожные пути.
10 июля:
– на проспекте Ленина у здания ОГИБДД отдела МВД России по городу Великие Луки;
– на набережной Новослободской у дома № 10 и рядом с заводом «Лесхозмаш»;
– на улице Новосокольнической у дома № 1;
– на улице Дворецкой (участок от улицы Ставского до улицы М. Жукова).
14 июля:
– на улице Ставского (участок от улицы Дворецкой до улицы Стадионной);
– на улице Горицкой у дома № 18;
– на улице Тимирязева у дома № 2;
– на площади Юбилейной у дома № 4.