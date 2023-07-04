Около 19 тонн овощей и фруктов запретили ввозить в Псковскую область

17:46, 03 июля 2023, ПАИ

Около 19 тонн овощей и фруктов не пропустили через фитосанитарный контрольный пост на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

18,6 тонны лаймов, папайи, физалиса, манго, авокадо, мандаринов, гранатов, а также гороха и фасоли следовали из Нидерландов в адрес фирмы, занимающейся торговлей фруктами и овощами в Москве. Странами происхождения подкарантинной продукции были Бразилия, Колумбия, Гватемала, Кения, Мексика и Перу.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля инспектор ведомства установил, что сведения о происхождении продукции на маркировочных этикетках с гранатами не соответствуют данным, указанным в фитосанитарном сертификате. Таким образом, фитосанитарный сертификат не подтверждает соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции.

Ввоз продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещён.