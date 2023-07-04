Укладка верхнего слоя асфальта на Октябрьском проспекте в Пскове завершится через два дня

15:05, 03 июля 2023, ПАИ

Верхний слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

В планах завершить эту работу за два дня. Потом подрядчику потребуется ещё около полутора недель для установки люков. Затем бригада дорожников переместится на участок от Гражданской до Гагарина.

«Всего по контракту будет отремонтировано около 1,3 км проспекта, от Свердлова до Вокзальной. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - напомнил Борис Елкин.