Три человека погибли на дорогах Псковской области на прошлой неделе

17:03, 03 июля 2023, ПАИ

С 26 июня по 2 июля сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 454 административных правонарушения, связанных с дорожным движением. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

На минувшей неделе в области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, три человека погибли.

Также выявлено 47 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано семь водителей.