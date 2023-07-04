В Госдуме предложили ввести тюремные сроки для блогеров, «помогающих врагу экономически»

16:59, 03 июля 2023, ПАИ

Ввести тюремный срок для блогеров, которые «помогают врагу экономически», предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский парламент давно уже занимается упорядочиванием деятельности блогеров, которые, не будучи СМИ, зачастую аудиторию имеют гораздо большую, а значит, и ответственность должны нести соразмерную. Нет сомнений в том, что те из них, что занимаются, по сути, антиправительственной деятельностью, помогая врагу экономически и получая за это деньги, должны быть определены как «иноагенты», потому что в полной мере этому предательскому статусу соответствуют», - отметил Алексей Журавлёв.

По его словам, с такими блогерами нужно поступать «ещё жёстче», и наказание должно включать не только денежный штраф, но и реальные сроки тюремного заключения. «Продукцию западных компаний, которые ушли из России, не пропагандировать надо, а, наоборот, снабжать соответствующими антирекламными маркировками – иначе можно трактовать это как поддержка противника», - добавил депутат.