149 млн рублей направил комитет по соцзащите на пособия псковичам

16:02, 03 июля 2023, ПАИ

149 млн рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов области на финансирование соцвыплат. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Средства пойдут на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет; выплату на третьего ребенка или последующих детей; пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; выплату на приобретение твердого топлива федеральным льготникам; компенсацию взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

Сейчас ведется зачисление средств на счета граждан.