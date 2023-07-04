Гребцы из Пскова завоевали 12 медалей на XXII Псковской регате

16:50, 03 июля 2023, ПАИ

Псковские гребцы завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по академической гребле «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из десяти регионов России.

Владимир Райг и Кирилл Михайлов стали первыми в двойке распашной без рулевого.

В четвёрке с рулевым серебряные медали взяли гребцы Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Игорь Шашин, Владислав Забродин и Егор Иванов.

В составе парной четвёрки Павел Гончаров, Егор Иванов и Артемий Усанов стали серебряными призёрами.

В одиночном классе среди младших юношей серебро завоевал Егор Колычев.

Бронзу среди одиночек взял Павел Гончаров.