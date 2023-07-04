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Спорт

Гребцы из Пскова завоевали 12 медалей на XXII Псковской регате

Псковские гребцы завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по академической гребле «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: телеграм-канал администрации Пскова

Отметим, что в соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из десяти регионов России.

Владимир Райг и Кирилл Михайлов стали первыми в двойке распашной без рулевого.

В четвёрке с рулевым серебряные медали взяли гребцы Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Игорь Шашин, Владислав Забродин и Егор Иванов.

В составе парной четвёрки Павел Гончаров, Егор Иванов и Артемий Усанов стали серебряными призёрами.

В одиночном классе среди младших юношей серебро завоевал Егор Колычев.

Бронзу среди одиночек взял Павел Гончаров.

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