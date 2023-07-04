Движение транспорта ограничат на участке улицы Николая Васильева в Пскове

17:08, 03 июля 2023, ПАИ

Участок улицы Николая Васильева в районе здания № 15 ограничат для движения транспорта в Пскове с 5 по 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение связано с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по улице Новгородской.

В администрации приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.