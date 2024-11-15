В одном из банков Пскова обнаружены две фальшивые банкноты

08:53, 15 ноября 2024, ПАИ

14 ноября в одном из банков Пскова обнаружены две фальшивые банкноты, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, одна из них – номиналом две тысячи рублей – поступила в выручке псковского магазина. Возбуждено уголовное дело. Вторая поддельная купюра достоинством тысяча рублей поступила из организации в Печорах. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам 02, 112», – рекомендовали в полиции.