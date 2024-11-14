Пожилая женщина пропала в Острове
75-летняя женщина пропала в Острове. С сентября 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщается в поисковом отряде «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волнистые волосы, короткая стрижка.
В какой одежде была женщина, неизвестно.
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