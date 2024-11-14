Пожилая женщина пропала в Острове

21:50, 14 ноября 2024, ПАИ

75-летняя женщина пропала в Острове. С сентября 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщается в поисковом отряде «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волнистые волосы, короткая стрижка.

В какой одежде была женщина, неизвестно.

Ранее сообщалось, что ещё один подросток пропал в Псковской области.