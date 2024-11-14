В Псковском драмтеатре прошла первая примерка костюмов к спектаклю «Маленькие трагедии»
Состоялась первая примерка костюмов к спектаклю «Маленькие трагедии», премьера которого пройдёт в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина 30 ноября и 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в театре.
«В четыре, а то и в восемь рук мастера из Петербурга вместе с режиссёром Гульназ Балпеисовой и художником Александром Стройло вносили правки в каждый элемент костюма, чтобы все детали были подчинены стилистике спектакля, а артисту было удобно работать в костюме на сцене. Предчувствуем, вы хотели бы увидеть наряды Доны Анны и Лауры, Мери и Луизы и узнать, кто исполнит роли Дон Гуана, Моцарта и Барона, но об этом – немного позже», – отметили в театре.
Ранее сообщалось, что на спектакль «Маленькие трагедии» в Пскове можно попасть по «Пушкинской карте».
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В Псковском драмтеатре прошла первая примерка костюмов к спектаклю «Маленькие трагедии»
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